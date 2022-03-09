Кумар Аксакалов провёл заседание антикризисного штаба

Напряжённая ситуация в соседних для Казахстана странах уже отражается на местных бизнесменах, в том числе североказахстанских. Сейчас большинство из них пытается разобраться с самой насущной проблемой, речь идёт о логистике. Представители Петропавловского электротехнического завода, например, заказали новое заграничное оборудование. Часть пришла, другая, по словам Максата Усенбаева, «застряла» в Италии и путь через другие границы быстро не преодолеет.

Максат Усенбаев, генеральный директор ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:

— В течение недели сказали, что поставят машину, но машина,скорее всего, будет простаивать в очереди. На белорусской границе длинная очередь.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Чтобы не затягивалось, нас постоянно информируйте. Т.е. звоним, выясняем, приняли, не приняли, статус какой. И нам нужно смотреть по каждому нашему договору, предприятию статус, в каком состоянии. Т.е. не оставлять Вас один на один с посольствами, мы же тоже можем на эти вещи регулировать и влиять. Статус по каждой сделке, по каждой операции мы должны видеть каждый день.

У аграриев другие переживания. Связаны они с субсидиями на приобретение удобрений для посевной кампании. Сельхозтоваропроизводители рассчитывают, что их расходы компенсируют, как это было сделано в 2021 году.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Состоялось очередное селекторное совещание в первым вице- премьером нашей страны, где мы также попросили эти субсидии на уровне прошлого года оставить, прежде всего для растениеводства. Поскольку понимаем, что в связи со сложившейся обстановкой уже происходит ряд изменений, которые в целом могут негативно сказаться на развитии сельского хозяйства. Плюс, мы ещё не знаем, какой будет весна и лето.

Примерно тогда же из-за напряжённой ситуации между Россией и Украиной в Казахстане может произойти дефицит некоторых видов продовольственных товаров. Кое — что наверняка исчезнет с прилавков.

Елена Ковалёва, директор ТД «Корона»:

— Основной процент рыбной продукции мы завозим из России. Также и кур, куриную продукцию — 20-30%. Сахар тоже мы завозим из России.

Каких-то продуктов на полках, возможно, будет меньше, зато те, что на них останутся, вырастут в цене. Такого допустить нельзя, отметил Кумар Аксакалов. Как в случае с продовольственными товарами, так и со строительными. С их поставкой в северный регион могут возникнуть серьёзные проблемы.

Ольга Исакова, директор ТОО «Барс-NORD»:

— Надо по возможности сейчас обеспечить строителей деньгами, чтобы они могли законтрактовать необходимые им материалы, потому что уже в России есть часть материалов, которые выкупают наперёд. Т.е. мы можем столкнуться с тем, что в ближайшее время их не будет, потому что они выкуплены, все боятся перебоев. Если пройтись по материалам, то у нас нет лицевого кирпича вообще в РК, мы его весь везём с РФ. У нас нет стекла, линолеума, напольных покрытий, у нас нет фаянса.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы надеемся, что весной наш завод в Подгорном начнёт выпускать первую продукцию забутовочного кирпича. Технология там нормальная, технология современная.

Другие виды кирпича область продолжит приобретать в соседней Акмолинской, а также в Актобе. На основных строительных площадках региона подрядчики обеспечены необходимыми материалами на месяц вперед, поэтому простоев там не будет, заключили на заседании антикризисного штаба.

Дарья Пышмынцева