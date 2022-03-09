ХК «Qulager» занял 7-ую строчку турнирной таблицы

Подвели итоги регулярного чемпионата Казахстана по хоккею. Лидирующую позицию занимает карагандинская «Saryarqa».

Петропавловский «Qulager» расположился на 7-ой строчке турнирной таблицы. В рамках первенства североказахстанцы в ворота соперников забросили 135 шайб, 153 — пропустили. Сейчас в копилке нашей сборной 55 очков. Следующую игру наши хоккеисты проведут против кокшетауского «Arlan-а». Встреча пройдет в Петропавловске 11 и 12 марта. Всего в чемпионате принимают участие 13 команд.

Алишер Ашимов