Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр-2022

Североказахстанец Александр Герлиц принес сборной Казахстана первую бронзовую медаль на Паралимпиаде в Пекине.

Спортсмен проявил себя на дистанции 10 километров, уступив соперникам почти полторы минуты. Чемпионом стал канадец Марк Аренц. Второе место осталось за украинцем Григорием Вовчинским. Всего на Паралимпийских играх от нашей страны выступают пять спортсменов. Трое из них — североказахстанцы. Успешное выступление парабиатлониста стало значимым событием как для региона, так и всей республики. В истории нашей страны в этом виде спорта это первая медаль. «От всей души поздравляю Александра и желаю ему дальнейших спортивных достижений!» — написал в Twitter Касым-Жомарт Токаев. Пожелал успехов призёру глава региона Кумар Аксакалов.

Алишер Ашимов