95,5 тысяч человек в области прошли ревакцинацию

[youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=726pR4kO41o[/youtube]

302 тысячи человек в области на сегодня прошли вакцинацию первым компонентом, 289 тысяч — вторым. Третью заключительную дозу, которая поможет уберечь от губительных действий COVID-19, поставили более 95 тысяч североказахстанцев. В одной только первой поликлинике ревакцинацию прошли 7 тысяч человек.

Ирина Абрамишвили, заведующая педиатрическим отделением городской поликлиники №1:

— Для вакцинации есть вакцина «Веросел», для вакцинации детей, беременных и кормящих — «Комирнати», для вакцинации вторым видом компонента есть все виды вакцин — «Спутник», «Веросел», «Казвак». Для ревакцинации есть «Веросел», «Казвак», а также допускаются к вакцине «Комирнати» фирмы «Файзер» лица старше 50 лет, инвалиды, медицинские работники.

После первой и второй доз вакцины побочных действий у населения зафиксировано не было. Ни в первой поликлинике, ни по области в целом. В этом медучреждении первый компонент получили около 35 тысяч человек, второй — почти 33 тысячи. Врачи акцентируют, спад заболеваемости страшного вируса — не повод отказываться от вакцинации.

Ирина Абрамишвили, заведующая педиатрическим отделением городской поликлиники №1:

— Несмотря на то, что сейчас есть небольшой спад заболеваемости по сравнению с декабрем-январем, вирус от нас никуда не уходит. Мы знаем, что у нас сейчас есть новые штаммы. Это омикрон-штамм, который имеет меньшие патогенные свойства, но вирус является заразным. Находит массовое распространение. И конечно, вацинация необходима для того, чтобы предупредить заболеваемость, не допустить осоложненных форм, либо смертности

На базе первой городской поликлиники действуют 3 пункта вакцинации. Два из них расположены по адресу: ул. Ауэзова, 130 и в торговом доме «Достык Молл». Подростки, беременные и кормящие могут получить вакцину в поликлинике по адресу: ул. Ульянова, 64. Прививочные пункты работают ежедневно в будни с 9 утра до 20.00 часов вечера, в выходные и праздничные дни — с 9 утра до 17.00 часов вечера.

Анастасия Кузнецова