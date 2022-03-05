Жительница Петропавловска установила на телефон незнакомое приложение и потеряла 5 млн тенге

28-летняя жительница Петропавловска, приехавшая к родственникам в Аккайынский район, стала жертвой сетевых аферистов, установив на свой телефон незнакомое приложение.Обман строился по схеме «звонок из банка». Преступник сообщил горожанке, что на её имя кто-то оформляет кредит, и посоветовал установить на телефон программу AnyDesk.

После, выполняя инструкции звонившего, женщина дистанционно взяла в банке кредит на 5 миллионов тенге — якобы для того, чтобы выбрать кредитный лимит и не позволить постороннему лицу повторить «атаку». При этом аферист подчёркивал, что не нужно называть ему приходящие по sms коды. Вскоре вся сумма кредита исчезла со счёта женщины. ПонЯв, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию. Стражи порядка убедительно просят людей не доверять «звонкам из банка» и не устанавливать незнакомых приложений — это чревато значительным материальным ущербом.