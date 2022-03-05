Удивительная история женщины, которая выбрала нелёгкую профессию

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— За этой дверью и начинается работа героини нашего сюжета. Давайте же познакомимся с ней поближе. Пойдём, Байболат? — Пойдём.

Встречающий нас у порога женский силуэт в такой темноте практически не разглядеть. Поблёскивает лишь нелёгкий на вес инструмент в руках Лидии Гурьяновой. Рабочий день машиниста-обходчика без этой железной арматуры не обходится. С ней мастер на каждом этапе проверки оборудования.

Умело, но, всё же, с неким женским усилием Лидия Владимировна подкручивает вентиля. От металла, который, кстати, женщина осматривала недавно, падает груда пыли. К огромным слоям сухих частиц вместе с переменчивой температурой котельного цеха машинист-обходчик уже привыкла. К нестандартным для нас условиям работы добавляется ещё и сильный гул аппаратов.

Работа, которая тягостна не только на деле, но и словах. Пот с лица стечёт и у тех, кто просто наблюдает за процессом со стороны. Сейчас Лидия Владимировна подаёт в барабан котла фосфат. Он удаляет отложившиеся в трубах примеси. Делает это специалист не один раз за смену. Длится она с 08:00 утра до 19:00 вечера.



Лидия Гурьянова, машинист-обходчик по котельному оборудованию ТЭЦ-2:

— Работаю здесь с 1992 года. Через месяц уже будет 30 лет. Полжизни уже здесь отработала. Работа удовлетворение приносит, мы людям тепло, свет подаём. Тем более это самое главное. Были у нас тяжёлые времена — 98 год. Было тяжёло, но стараемся.

Речь идёт о временах, когда на предприятие уголь завозили машинами, а оборудование отогревали разожжёнными кострами. Этот нелёгкий период Лидия Владимировна сейчас вспоминает с улыбкой на лице. Сильная духом женщина очень любит свою работу, трудностей, связанных с ней, не замечает. Не вовлечённому в эту сферу человеку быстро становится понятно, что они здесь сплошь и рядом.



Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— На некоторые участки цеха, которые Лидия Владимировна обходит не один раз в день, нас попросту не пускают. Это зоны повышенной опасности. Вот, например, лестница, по которой машинист-обходчик поднимается на котёл. Находится он в 34 метрах отсюда. Это высота 10-ти этажного дома.

Встретить в цехах ТЭЦ-2 представительниц прекрасной половины человечества в спецовке — редкость. В основном нелёгкий труд здесь разделяет сильный пол. Лидия Гурьянова — единственная женщина — машинист-обходчик в СКО.



Лидия Гурьянова, машинист-обходчик по котельному оборудованию ТЭЦ-2:

— У нас непрерывный график. У нас праздников нет, выходных нет. Правда, в этом году мне повезло, на 8 марта буду отдыхать. А так, в новогоднюю ночь работали. Мы же не погасим все котлы. Всем надо тепло давать и свет.

Чистая случайность это или вознаграждение за свой нелёгкий труд, неизвестно. Но, Лидия Владимировна очень рада, что международный женский день отметит в кругу своей большой семьи. Ведь только рядом с ними машинист-обходчик ощущает иногда забытое чувство нежной, хрупкой и прекрасной женщины.

Жанель Бисенбаева