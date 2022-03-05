Полицейские поздравили женщин-ветеранов ОВД, своих матерей

30 лет отдала службе в следствии подполковник полиции в отставке Жаныл Баймендина. За её плечами — сотни расследований. Заслуженный пенсионер МВД пользуется особым уважением среди ветеранов органов внутренних дел. Сейчас она проживает в Петропавловске. Сын работает в столичной полиции. Накануне 8 марта с поздравлениями пришли его старшие коллеги из городского управления полиции. Особым подарком стало вручение медали «За доблестный труд».

Зауре Мадиева редкие встречи с сыном-подполковником называет настоящим счастьем. Понимает все сложности полицейской службы, а потому всегда готова поддержать. В свои 75 лет она сама управляет автомашиной и развозит внуков. Имея большой стаж работы педагога, помогает им с уроками. Неожиданный визит сына, признаётся пенсионерка, — лучший подарок к любому празднику.

Зауре Мадиева:

— Сына, конечно, ждем очень, редко его дома видим, переживаем за его работу, потому что у него трудная работа, без праздников. Сегодня раньше решил поздравить меня с днем 8 марта. Любим его сильно, хороший он у меня сын. К работе относится добросовестно, знаем, что он ответственный, серьезный человек

К слову, полицейские стараются заранее поздравить своих мам и бабушек. В праздничные дни традиционно они работают в усиленном варианте несения службы.

Анастасия Кузнецова