О коронавирусной ситуации в мире

В Южной Корее совсем недавно зарегистрировали новый антирекорд. За день COVID-19 здесь обнаружили у более чем 200 тысяч местных жителей. Койки в отделениях интенсивной терапии заняты на 48 %. Еще 800 тысяч корейцев лечатся амбулаторно. Такую тенденцию заражения врачи связывают со омикрон-штаммом.



Ли Сан Док, врач, Южная Корея:

— При «омикроне» наиболее частый симптом — боль в горле. Поэтому, прежде всего, назначаем болеутоляющий препарат, а также от кашля, воспаления и простуды. В нашей клинике обслуживаем около 500 пациентов, которые лечатся дома.

Число зараженных коронавирусом вновь увеличилось и в Германии. Так, за последние 3 дня инфекцию выявили более чем у 200 тысяч человек. Однако, ограничительные меры здесь не ужесточают, а даже наоборот, пришли к выводу, что требования необходимо ослаблять. Теперь туристы, прибывшие в страну, не обязаны сидеть как прежде на карантине около 10 дней. А в Турции и вовсе недавно отменили масочный режим на улицах. Действует мера только на крупных объектах городов. Упростили здесь и еще ряд правил.



Фахреттин Ходжа, министр здравоохранения Турции:

— Не будет запрашиваться тест у людей, у которых нет признаков заболевания. Мы не убираем маски из своей жизни, мы носим их с собой, чтобы надевать их, когда это необходимо. Они должны быть незаменимы, когда мы находимся с нашими пожилыми людьми и людьми с хроническими заболеваниями.

Изменения есть и в системе вакцинации. Например, недавно в США увеличили интервал между двумя дозами прививки. Для тех, кто старше 12-ти лет, он вместо 3 недель составил 8. Новшество касается антигенов таких как Pfizer и Moderna. По словам местных врачей, данная мера значительно повышает эффективность борьбы против коронавируса. Кампания вакцинации идёт медленно в Англии. Тем не менее, в стране перестал действовать ряд ограничительных мер. Англичане теперь не носят в обязательном порядке медицинские маски в общественных местах. Не обязаны предъявлять они теперь и паспорт вакцинации.

Жанель Бисенбаева