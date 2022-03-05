Международный женский день отметили в департаменте полиции СКО

Гульмира Сактанова в органах внутренних дел работает почти 30 лет. Занимается организацией учетно-регистрационной дисциплины. Работа непростая, но, служить своей стране и сохранять общественный правопорядок — мечта с детства, признаётся женщина.

Гульмира Сактанова, старший инспектор штаба отдела полиции района Шал акына:

— Я получила образование в ведомственном институте Академии МВД РК, который находится в Алмате. В 1995-м я туда поступила, а закончила с красным дипломом в 1999-м году. Моя родная тётя была подполковником и говорила мне, что с моим характером я могу внести вклад в общество, служить в органах полиции.

В областном департаменте полиции работают более 500 представительниц прекрасного пола. Накануне Международного женского дня Гульмиру Сактанову и еще ряд сотрудниц наградили почетными грамотами и медалями.

Поздравил дам в погонах с наступающим праздником начальник профильного ведомства Айдын Кабдулдинов.

Айдын Кабдулдинов, начальник ДП СКО:

— Дорогие наши женщины! От имени всего мужского коллектива нашего департамента и от меня лично примите искренние поздравления с этим замечательным женским днём. Особую гордость мы испытываем за женщин, связавших свою судьбу со служением закону. Сегодня наравне с мужчинами 409 представительниц прекрасного пола в погонах выполняют задачу по охране общественного порядка. Благодаря усидчивости и целеустремленности Вы умело сочетаете заботу о себе и способность реализовать себя в нашей нелёгкой профессии.

В завершение церемонии дети женщин-полицейских подготовили концерт.

Алишер Ашимов