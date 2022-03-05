Церемония открытия зимних Паралимпийских игр состоялась 4 марта

Спорт

3:55 5 Марта 2022

В Пекине состоялась церемония открытия зимних Паралимпийских игр. В этом году в турнире принимают участие более 600 спортсменов со всего мира. До 13 марта они будут соревноваться между собой по 6 видам спорта. В играх примут участие 3 североказахстанца. В частности, спортсмены по пара лыжным гонкам Сергей Усольцев, Ербол Хамитов и Александр Герлиц. Последний уже провёл свой первый старт. Он выступил в индивидуальном спринте соревнований по биатлону стоя, тем самым, завершил гонку на 8-м месте. Пожелаем нашим спортсменам удачи.

Алишер Ашимов

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