Церемония открытия зимних Паралимпийских игр состоялась 4 марта

В Пекине состоялась церемония открытия зимних Паралимпийских игр. В этом году в турнире принимают участие более 600 спортсменов со всего мира. До 13 марта они будут соревноваться между собой по 6 видам спорта. В играх примут участие 3 североказахстанца. В частности, спортсмены по пара лыжным гонкам Сергей Усольцев, Ербол Хамитов и Александр Герлиц. Последний уже провёл свой первый старт. Он выступил в индивидуальном спринте соревнований по биатлону стоя, тем самым, завершил гонку на 8-м месте. Пожелаем нашим спортсменам удачи.

Алишер Ашимов