Женщин разных профессий поздравили с 8 марта

В современном мире женщина сама ищет своё призвание и ставит перед собой любые задачи. И все они, несомненно, ей по плечу. Учителя, врачи, журналисты, предприниматели, многодетные матери. На торжественный вечер пригласили представительниц самых разных профессий. Теплые слова поздравления прозвучали в их адрес от заместителя акима области Гани Ныгыметова.

Каждую здесь наградили за заслуги в своей отрасли. Всего 15 номинаций. «Прорыв года», «Успех культуры и искусства», «Мама года» и многие другие. Среди награжденных Эльмира Каленова — собственный корреспондент республиканского телеканала «Qazaqstan». Она получила награду в номинации «Народная симпатия». Свою трудовую деятельность Эльмира начала ещё в студенческие годы. Вот уже 18 лет она трудится в этой непростой и интересной сфере.

Эльмира Каленова, собственный корреспондент телеканала «Qazaqstan»:

«Я очень рада, что сегодня получила такую награду. Для меня, как журналиста, очень приятно получить благодарность от народа».

В номинации «Успех производства» победила Гамида Осинцева. Параллельно воспитанию четверых сыновей развивает производство. Занимается изготовлением сыров по итальянской технологии. Начинала с малого в домашних условиях. Затем получила кредит по госпрограмме и расширила дело. Сейчас бизнес-вумен имеет свою сыроварню на 300 литров.

Гамида Осинцева, директор ИП «Осинцева»:

— У меня 4-ро сыновей. То есть, это было сначала для семьи. Это полезный, натуральный продукт из 100% молока. Затем, конечно, захотелось что-то большее для людей делать. Это, на самом деле, очень благодарное дело. Я планирую расширяться. Такой спрос, что наши сыры на прилавках очень быстро исчезают».

Наградили представительниц прекрасного пола различными сертификатами, статуэтками, грамотами и цветами.

Бахытжан Самиева, заместитель председателя Альянса женских сил Казахстана, г.Нур-Султан:

— Хотели успеть одними из первых поздравить наших женщин с таким замечательным весенним праздником. Когда человек привыкает, работает. И когда ей говорят «Благодарим Вас за Ваш труд». Они в шоке, они даже не понимают, что оказывается их за это можно поблагодарить. И вот сегодня мы собрали вот таких женщин, которых мы хотим поблагодарить.

В завершение вечера поздравила гостей с наступающим женским днём команда театра танца «Sensitive».

Диана Салихова