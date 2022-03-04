Владельцы АЗС СКО бьют тревогу

После январских событий 6 января правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Если автомобилисты такой мере очень рады, то владельцы АЗС, особенно тех, которые относятся к розничным сетям, радость водителей совсем не разделяют. Директор ТОО «Эталон Регион» Маден Жумагулов объяснил, что несёт ответственность почти за 300 работников. В СКО у компании 24 АЗС, каждая сейчас несёт убытки.

Маден Жумагулов, директор ТОО «Эталон Регион»:

— На сегодня за январь месяц для нашей компании где-то в районе 70-80 млн тг мы уже в убытке. За февраль, я думаю, будут показатели аналогичные. Т.е. мы полгода не выдержим, 180 дней для нас — это банкротство. Просим, как минимум, чтобы дали на наш регион квоту, нам много не нужно — 6-7 тысяч 92-го бензина. С учётом, чтобы цена на заводе была ниже, с учётом транспортных расходов.

182 тг на популярный 92-й для владельцев местных АЗС стал тяжким бременем. Маден Жумагулов отмечает, что при установке такой предельной цены на топливо логистические расходы регионов, которые находятся вдали от нефтеперерабатывающих предприятий, не учитывались. Предприниматель отметил, что в СКО особенная ситуация, так как в нашем регионе представители АЗС должны покрывать расходы за транспортировку бензина, как на казахстанском, так и на российском участках железной дороги.

Даурен Жандарбек, заместитель акима СКО:

— Мы живём в унитарной стране, и когда предельность цен ставится, она естественно ставится на всю страну одинаково. В целом, мы про этот вопрос знаем, над этим вопросом сейчас с министерством отрабатываем. Давайте, чтобы друг к другу таких претензий не было, давайте создадим рабочую группу. Посмотрим обоснованность цены, если наши сети считают, что они в убыток работают, давайте посмотрим.

Рабочую группу создадут при областном управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития. В неё войдут владельцы сетей АЗС, члены областной палаты предпринимателей, представители акимата.

Дарья Пышмынцева