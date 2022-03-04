В СК прошло первое собрание СКОФ партии «AMANAT»

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «AMANAT», аким Северо-Казахстанской области:

— Модернизация партии стала логическим продолжением реформ, предложенных Главой государства. Благодаря изменениям партия формирует новую культуру всестороннего диалога между властью, партией и гражданским обществом. Хотел бы заметить, что модернизация заключается, главным образом, в кардинальной перестройке самой партийной работы.

Честность и справедливость, оперативность и открытость для казахстанского общества должны быть основной модернизации партии. И все эти изменения ориентированы на развитие страны и благополучие её населения. Североказахстанцы уже приступили к работе.

Асем Рахметова, исполнительный секретарь СКОФ партии «AMANAT»:

— В течение года мы получили хорошую поддержку на парламентских выборах и выборах сельских акимов. Избиратели доверили нам решение ряда проблем, которые партия изложила в предвыборках. С момента их реализации прошло чуть больше года. За это время в регионе проведен ремонт 174 км сетей водоснабжения, объемы жилищного строительства выросли на 14,7. Охват детей дошкольным образованием составил 100%. Уровень безработицы снизился до 4,8%, создано 12 тысяч постоянных рабочих мест. Трудоустроили более 27 тысяч человек.

Североказахстанцы активно используют ресурс общественной приёмной партии. В 2021 году сюда обратились более 5300 человек с различными проблемами. Половину из них уже рассмотрели, есть решение.

Большие надежды в построении нового Казахстана партия возлагает на молодёжь, которая принимает участие в общественно-политической жизни нашего общества. Поддерживает их в этом крыло «Jas Otan». Ежегодно его представители реализуют интересные проекты, такие как «Сәтті қадам» и «Кеңес орталығы». Они направлены на трудовую социализацию казахстанской молодёжи и их поддержку.

Ирина Эктова, депутат областного маслихата:

— По инициативе Республиканского Совета по поддержке молодёжи, по аналогии программ «Елорда» и «Алматы Жастары» в области будет запущена программа «Кызылжар Жастары». Идёт активная работа над новой программой молодёжного крыла, которая будет принята в скором времени. В рамках Дорожной карты для студенческой молодёжи будет построено современное 10-этажное общежитие на 1200 мест. Активно идет работа по строительству ФОКа на 3 тыс. мест в г.Петропавловске.

Модернизация партии придаст новый импульс работе, сделает её более мобильной и оперативной. Главный приоритет трансформации — децентрализация и повышение эффективности партийного аппарата, через живую работу с избирателями. Сегодня задача партийцев заключается в исполнении предвыборных обещаний. Согласно анализу предвыборной программы 2021-го, в регионе реализовали 88% запланированных мероприятий. Показатели оставляют желать лучшего. Основные причины нарушений сроков — отсутствие должного контроля со стороны филиалов партии и депутатского корпуса, отметил Кумар Аксакалов.



Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «AMANAT», аким Северо-Казахстанской области:

— Предлагаю на Бюро политического совета партии рассмотреть этот вопрос, кто не выполнил у нас и рассмотреть активную работу депутатов и исполнительных органов. Если кто то думает, что депутатство — это значок и полномочия, то те времена прошли. Сейчас, откровенно говоря, нужно пахать и всё, что было сказано выполнять. Потому что, время бежит очень быстро.

Правящая партия «AMANAT» должна стать во главе исполнения всех реформ, говорит Президент и председатель партии Касым-Жомарт Токаев. Благополучие, сильная экономика, мир и согласие — важные критерии для построения нового Казахстана.

Алишер Ашимов