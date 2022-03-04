Создать новый состав комиссии по распределению жилья поручили в центре занятости

Любой каприз за ваши деньги. Руководствуясь этим правилом директор центра занятости за год незаконно выдала 5 квартир в общежитиях города. Ещё столько же экс-руководитель планировала определить после отопительного сезона. Обойти систему, нуждающимся в жилье североказахстанцам, стоило от 200 до 800 тысяч тенге. Однако, вместо оговоренной суммы в последний раз женщина получила 8 лет лишения свободы.

Дамир Хабибулин, руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

«Также установлено, что заседания жилищной комиссии проходили формально. Мнения членов комиссии не учитывалось. Протоколы заседания подписывались постфактум. Ключи от квартир находились в ведение директора, который, тем самым, единолично принимал решения в предоставления жилья»

Это тот самый случай, когда пример с руководителя брать не надо. Дабы не допустить подобных инцидентов в антикоррупционной службе приняли ряд мер. Определить новый состав комиссии, закрепить ответственного сотрудника из числа административных служащих, обеспечить базу данных выданного жилья. Не помешают здесь и профилактические мероприятия.

Тимур Султангазиев, заместитель акима СКО:

— Эти процедуры должны быть все открытыми. Для этого необходимо автоматизировать, вводить цифровизацию. Эти все фамилии, коды должны быть вывешены на сайтах. Вся это очерёдность должна быть видна населению.

Предложили на встрече установить базу данных, интегрированную с ЕНПФ. Поможет она получить сведения о периоде работы и пенсионных начислениях. Это ещё раз подтвердит участие гражданина в госпрограмме.

Жанель Бисенбаева