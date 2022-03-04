Более 6 тысяч человек получили бустерную прививку в Кызылжарском районе

Алия Муссаибова оба компонента антигена получила прошлой осенью. Антиковидный препарат женщина перенесла без осложнений. И вот решила получить бустерную дозу. В качестве вакцины выбрала китайский «CoronaVac».



Алия Муссаибова, жительница с.Бесколь, Кызылжарский район:

— Она легко переносится. Нет никаких аллергических реакций. Хорошо её перенесла. В наше время нужна вакцинация. Потому что, многие болеют. Надо вакцинироваться, себя беречь.

Всего в Кызылжарской районной больнице прикреплены более 42 тысяч человек. Из них 30 тысяч подлежат вакцинации. Сегодня полный курс иммунизации здесь прошли 18 тысяч жителей. Как заверила заведующая отделения Валентина Песоцкая, сельчане активно принимают участие в прививочной кампании. Однако, получить антиген могут не все. Более 160 человек получили медотвод.

Валентина Песоцкая, заведующая отделением Кызылжарской центральной районной больницы:

— На вакцинацию у нас имеются в наличии отечественная, китайские препараты. Например, «Verocell» идет как на вакцинацию, так и на ревакцинацию. Также, у нас имеется российский «Спутник» и американский «Пфайзер». Им вакцинируются беременные, дети и кормящие женщины.

Последним привились более 650 человек. Большая часть из них — подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Районная больница имеет 6 прививочных пунктов. Один из них находится в селе Новоникольском. Там к участку прикреплены более 2 тысяч человек. Из них 86% уже вакцинировались.

Константин Немков, врач общей практики кызылжарской центральной районной больницы:

— Мы активно проводим подворовые обходы. Проводим беседы с населением о преимуществах вакцинации, о возможных последствиях, если человек не ревакцинировался. какие у нас есть виды штамма коронавируса. Также объясняем что за вакцина, кто производитель. Пациент сам выбирает и в назначенный день приходит.

Всего в регионе полный курс иммунизации прошли более 285 тысяч человек.

Алишер Ашимов