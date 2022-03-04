Аким области поздравил многодетных матерей, женщин, внесших вклад в социально-экономическое и культурное развитие области

Инеш Жанайдарова работает учителем физики и математики в Воскресеновской средней школе Айыртауского района. Аким области вручает матери семерых детей подвеску «Алтын алка». Инеш признается, получить такую награду для неё волнительно и особенно почетно.

Инеш Жанайдарова, обладательница медали «Алтын алқа»:

— С мужем воспитываем 7 детей. 04.40 Старшая дочка — 18 лет, она учится в университете, выиграла грант, второй сын учится на 1 курсе, тоже на гранте, остальные дети дома, в школе учатся. 05.28 Мне позвонили и сказали, что вручат вам подвеску, сам аким области. Я очень обрадовалась, в восторге была.

Всего медаль «Алтын алка» получили три матери из разных районов области, воспитывающие 7 и более детей. Ещё двух прекрасных дам Кумар Аксакалов наградил подвеской «Кумыс алка», они родили и воспитали 6 детей. Поздравил с наступающим праздником аким области также женщин, которые внесли вклад в социально-экономическое и культурное развитие области. Среди них Ольга Ростовщикова, руководитель ансамбля «Sensitive», который является неоднократным призером и победителем республиканских и международных хореографических конкурсов и фестивалей.

Ольга Ростовщикова, руководитель ансамбля «Sensitive»:

— Милые, прекрасные женщины, поздравляю вас с наступающим 8 марта! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть для вас весь мир сияет, пусть для вас весь мир цветет! И сердца ваши не знают печали, грусти и тревог!

Ещё одна обладательница почетной грамоты от акима Северо-Казахстанской области — журналист телеканала МТРК Ульяна Ашимова. В своей благодарственной речи она отметила весомый вклад женщин в развитие журналистики области.

Ульяна Ашимова, журналист МТРК:

— Так повелось, что все 20 с лишним лет, что существует наш телеканал, вся работа ежедневная, кропотливая по созданию контента, она управляется женщинами. Это было, когда канал делала Халия Даировна Жулдаспаева с Ольгой Дмитриевной Поповой и сейчас происходит то же самое. Хороший журналист — это всегда человек, который обладает горячим сердцем, но при этом имеет холодную голову. А это, как правило, чаще удается одновременно именно женщинам.

Цветы, улыбки, поздравления. Аким области Кумар Аксакалов отметил неоценимый вклад женщин, которые вносят его в развитие разных отраслей нашей области и поздравил с наступающим Международным женским днем.

Анастасия Кузнецова