2 факта коррупционных действий зарегистрировали в службе по противодействию коррупции

Мошенничество и служебный подлог зарегистрированы в сфере сельского хозяйства. На данный момент дела ещё рассматриваются. Представители антикоррупционной службы подвели итоги прошедшего года и провели внешний анализ коррупционных рисков в сфере субсидирования агропромышленного комплекса.

По результатам анализа выработаны 47 рекомендаций, из которых 20 — требуют изменений нормативных документов, 13 — совершенствования информационной системы субсидирования, 14 — организационных мер. Помимо этого выявили и 11 коррупционных рисков.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— «Основные рисковые зоны: низкая эффективность планирования, нарушение права равного доступа, отсутствие прозрачности при размещении бюджетных средств в информационных системах. Также наличие признаков лоббирования интересов крупных СХТП, что мелкие не могли получать. И также раньше не было определенной очередности. То есть, сельхозтоваропроизводители не знали, когда поступят деньги. Не были информированы. А сейчас появилась определенная очередность».

Алишер Ашимов