Ecoshop предлагает до 400 наименований товаров

Найти в еcoshopе можно почти всё: каши, крупы, масла, вегетарианские колбасы, сахарозаменители, напитки. Продавец рекомендует безалкогольный продукт — виноградный концентрат. Он очень полезен. Эффективен при профилактике онкологических заболеваний, диабете, гипертонии, проблемах со зрением, повышает иммунитет. Популярностью среди североказахстанцев пользуется и натуральная пищевая сода.

За день в экомагазин приходит по 50 человек. Чаще всего люди идут целенаправленно, заранее зная, что купить, рассказывает продавец. Если на полке нет необходимого товара, то его можно заказать. Есть услуга доставки. К слову, каждую неделю ассортимент обновляется.

Диана Салихова, корреспондент:

— Фаворит покупателей среди товаров — минеральная вода «Donat». В её составе много полезных веществ: магния, кальция, натрия, гидрокарбонатов и других. Полезна эта вода людям с сахарным диабетом, избыточным весом, а также заболеваниями ЖКТ и печени. Советуют ее даже врачи, прописывают в лечебных рецептах.

Для клиентов действуют различные акции. Накануне 8 марта закупиться полезными продуктами будет еще приятнее — при покупке на сумму более 5 тысяч тенге — скидка 10%, свыше 10 тысяч — 15-%. Такая акция продлится две недели. Приятные бонусы ожидают и пенсионеров. Каждый понедельник для них — скидка 10% на товар.

Роза Шарипова, консультант по продажам здорового питания «Ecoshop»:

— Наша продукция рассчитана для правильного питания. Кто хочет иммунитет свой поднять. Кто хочет, сейчас весна, фигуру поправить. К нам прихоядт берут «умные» сладости, они без сахара. 02:56 Химии в продукции нет. Все идет чисто натуральное. У нас продукция из России: из Краснодара и Татарстана.

Полезные перекусы, детское питание, натуральная косметика. Все продукты не содержат глюкозу, лактозу и глютен. Подходят как для самых маленьких, так и для людей пожилого возраста. Ecoshop ждёт своих старых и новых клиентов. Магазин «переехал» из ТД «Евразия» в ТД «Квартал» по ул. Карима Сутюшева,60.

Диана Салихова