В Палате предпринимателей обсудили финансирование проверки качества семян

Проверка качества семян — ежегодная процедура. Без неё аграрии страны, в том числе и североказахстанские, не могут приступить к посевной кампании. Речь идёт не о простой, а о законодательной норме, принятой в 2003 году. Кроме того, государство имеет право отказать в субсидиях сельхозтоваропроизводителю, который не проверил семенной материал.

Азамат Тлеубергенов, директор ТОО «ЗерноАгроЭксперт»:

— Государство объявляет конкурс, согласно средней рыночной стоимости и, как правило, на большой объем мы делаем скидки. Средняя рыночная стоимость исследования — три тысячи тенге. Опять же, на прошлый год выделялось 69 тыс исследований и на этот год соответственно столько же.

Для зернобобовых таких исследований нужно минимум 5, для масличных — 6. В прошлом году товариществу «ЗерноАгроЭксперт» на проверку семян из местного бюджета выделили 160 млн тг. В этом году компании отказали в финансировании из государственной казны, поэтому её представитель обратился в областную палату предпринимателей, чтобы выяснить, почему так произошло.

Мейрам Мендыбаев, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Заявки мы подавали на этот год, но, пока в бюджете средств не взыскано. У нас есть частные компании, которые действуют на территории нашей области. Каждый может сдать в частные компании для проведения анализа за счёт собственных средств.

В области такие услуги предоставляют две специализированные компании.

Дарья Пышмынцева