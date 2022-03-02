Ушёл из жизни директор многопрофильной детской областной больницы Олег Завьялов

Сегодня на 59-м году ушел из жизни директор многопрофильной детской областной больницы Олег Завьялов. Свою трудовую деятельность он начинал в 1986-м году. Работал врачом-интерном по анестезиологии в одной из больниц г.Омска. С 2001-го по 12-й годы работал заместителем главного врача областной больницы. Последние 10 лет возглавлял многопрофильную детскую областную больницу . За это время Олег Владимирович сделал многое для развития медучреждения. Параллельно с этим активно занимался депутатской деятельностью. В сердцах и памяти близких, друзей и коллег он остался замечательным и добродушным человеком, прекрасным врачом и талантливым руководителем. Коллектив МТРК выражает глубокие соболезнования родным и близким.

Алишер Ашимов