Торговля людьми, сексуальная и трудовая эксплуатация: полицейские проводят специальные рейды

Криминал

22:59 2 Марта 2022

Полицейские проводят операции по выявлению и пресечению преступлений, связанных с торговлей людьми, сексуальной и трудовой эксплуатацией. В рамках ОПМ «Stop трафик» стражи порядка составили 46 протоколов по статье «Приставание в общественных местах».

Всю неделю криминальные полицейские с участковыми инспекторами проводили рейды по местам досуга населения. Так, в двух саунах выявили факты сводничества. Отрабатывались рынки и вокзалы, окрестности торговых центров — проверяли попрошаек, чтобы исключить вероятность трудовой эксплуатации. Если вам известно что-либо о подобных фактах, сообщайте по номеру или в приложении «102».

Алишер Ашимов

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