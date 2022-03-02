Плюсы социального предпринимательства

Главный вектор успешности теперь — не максимизация прибыли, а помощь и отдача. Решение проблем, продвижение на рынок производимых услуг и товаров, а также трудоустройство уязвимых слоёв населения. Всё это основные задачи социального предпринимателя. Новый статус законодательно закрепили еще летом прошлого года.

Нуржан Садыков, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— Определены 4 категории социальных предпринимателей. Первая категория — это субъекты социального предпринимательства, которые способствуют занятости социально уязвимых слоёв населения. 02.33 Вторая категория — это субъекты социального предпринимательства, которые способствуют реализации производимых товаров и выполнения товаров и услуг, оказываемых социально уязвимым слоям населения.

Оставшиеся две категории несут социальную миссию для лиц с особыми потребностями, а также психолого-педагогическую помощь. Большим подспорьем для социальных предпринимателей стали меры господдержки. К примеру, организации, численность сотрудников с инвалидностью в которых составляет 51 %, освобождены от корпоративного подоходного, социального и земельного налогов. Имеют они и льготы при исчислении акцизов на имущество.



Жаныл Кабдушева, главный специалист управления разъяснительной работы департамента государственных доходов по СКО:

— Что касается корпоративного подоходного налога, эта статья гласит о том, что лица, организации при определении КПН имеют право уменьшить сумму корпоративного дохода на 100 %. То есть они вычисляют декларации доходов и может уменьшить на 100%.

Приоритет организациям, в работе которых чётко прослеживается общественная польза. Это ещё одни важные культурные изменения в пользу социальных предпринимателей. Кстати, новый статус не смогут получить лишь крупные субъекты бизнеса. Желающие попасть в ряды социальных предпринимателей могут подать заявку до 15 марта. Для получения дополнительной информации необходимо обратиться по номеру телефона, указанному на экране.

Жанель Бисенбаева