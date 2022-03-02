Какие услуги в рамках ОСМС можно получить в частных медицинских учреждениях?

Наталья Повторейко коронавирусом переболела прошлым летом. Болезнь проходила в тяжёлой форме. Лёгкие были поражены на 40 %. В реанимационном отделениии провела больше двух недель. До сих пор восстанавливает своё здоровье. В рамках ОСМС проходит постковидную реабилитацию в медицинском центре «Митралия».

Наталья Повторейко, жительница г.Петропавловска:

— Пришла, заплатила за приём. Остальные процедуры все бесплатные. Мне здесь очень нравится. Я хожу 6-ой день. Мне на 10 дней назначили электрофорез грудной клетки, проводят процедуру для разжижжения крови, хожу на массаж и беговую дорожку, велосипед. Полный комплекс. Здесь нахожусь где-то часа полтора.

Центр оказывает консультативно-диагностические услуги по 15-ти направлениям: кардиология, неврология, гинекология, эндокринология, мануальная терапия, спортивная медицина и многое другое. Медицинскую помощь населению здесь оказывают более 45-ти высококвалифицированных специалистов. Учреждение оснащено современным диагностическим и лечебным оборудованием. Есть дневной стационар на 12 мест.

Светлана Митронина, директор ТОО «Митралия»:

— По ОСМС у нас направления: кардиология, неврология, гастроэнтерология и гинекология. Реабилитация 3 этап для взрослого населения, как я говорила, это инсульты, инфаркты, постковидная реабилитация, после перенесённой пневмонии и после операции по травмотологии. Попасть к нам можно по направлению через поликлинику, то есть, через бюро госпитализации. Также это направление можно получить от наших специалистов. Обследование пациенты могут пройти по участку или платно у нас, но, обслуживание бесплатно, разумеется.

В центре «Формула здоровья» бесплатные услуги могут получить пациенты, страдающие сосудистыми заболеваниями, такими как, варикозное расширение вен и сосудистые звёздочки. Всего в год здесь проводят более 300 операций. Большая часть из них — в рамках обязательного социального медицинского страхования. По словам главного врача, большинство пациентов обращаются с венозными и артериальными патологиями.

Сергей Череда, главный врач ТОО «Формула здоровья»:

— Кроме того у нас имеются различные диагностические исследования. Основное — это ультразвуковое исследование всех магистральных сосудистых бассейнов, которые возможно. Это и брахицефальные артерии, артерии верхних и нижних конечностей, брюшной полости. Также исследование венозной системы. С каждым годом количество пациентов у нас возрастает. Если раньше мы оперировали 10 пациентов в месяц, то сейчас около 25-ти пациентов, то есть, прирост видный.

Консультации узких специалистов могут получить только застрахованные пациенты. Сюда входят и 15 льготных категорий. Это пенсионеры, беременные женщины, дети и многие другие. Такие услуги сегодня можно получить не только в государственных медицинских учреждениях, но и в частных.

Карлыгаш Ильясова, руководитель отдела по информированию населения и рассмотрению обращений филиала по СКО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Для того, чтобы получить направление к узкому специалисту, пациент, в первую очередь, должен обратиться в свою поликлинику, где он прикреплён. Если в той поликлинике не будет какой-нибудь услуги, то пациент имеет право взять направление в ту организацию, с которой есть договор соисполнения с поликлиникой. Также они могут найти базу поставщиков Фонда социального медицинского страхования, и пациент может выбрать сам организацию, которая указана в списке.

По линии офтальмологии услуги оказывают в центрах «Айна-Көз» и «Есиль — диагностик». Всего в области 40 поставщиков филиала фонда. Из них 25 — государственные, остальные — частные.

Алишер Ашимов