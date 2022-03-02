Итоги акции «Вакцинируйся и будь здоров» подвели в 1-ой поликлинике

В 1-ой городской поликлинике подвели итоги акции «Вакцинируйся и будь здоров». Проходила она с 1-го февраля по 1-ое марта. В течение месяца невакцинированные граждане приходили прививаться и автоматически становились её участниками.

Таких набралось более ста человек. В первый весенний день в Instagram-аккаунте поликлиники прошёл прямой эфир, где разыграли денежные сертификаты и на оказание стоматологических услуг. Победителями стали трое горожан. Среди них — Бауыржан Аскандиров. 60-летний мужчина прививку от COVID-19 получил в решающий день розыгрыша. Он и не предполагал, что станет его участником и уж тем более победителем. В свою очередь, в поликлинике считают, что акция смотивировала людей к вакцинации, и в планах здесь провести её еще раз.

Николай Новиков, и.о. директора городской поликлиники №1:

— Первично вакцинировавшихся за весь февраль было около ста человек. Мы эту акцию проводили трижды, то есть, это было 10-го и 20-го февраля. 1-го марта мы провели последний этап. Ну, среди 30 человек мы выбрали победителей. Всех остальных мы тоже хотим привлечь к вакцинации. Нужно вакцинироваться. На данный момент — это единственный способ защиты от КВИ.

Бауыржан Аскандиров, житель г.Петропавловска:

Я первый раз участвовал в вакцинации и выиграл сертификат на 20 тысяч тенге. Очень рад. Об акции я не знал. Пришел вакцинироваться, мне сказали о ней и дали номер.

Алишер Ашимов