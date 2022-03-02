85 населённых пунктов СКО под угрозой подтопления

Есиль, Чаглинка, Селеты, Камысакты. Эти 4 реки обычно выходят за пределы русла. В этом году синоптики прогнозируют ранюю весну и увеличение количества осадков. Так что опасность паводков повышается. По последним данным синоптиков и спасателей, запасы осенней влаги в почве ниже нормы на 39%.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Объемы влагозапасов в бассейне реки Есиль и глубина промерзания почвы на уровне многолетних значений. Процесс накопления влагозапасов продолжается. Наполняемость Сергеевского водохранилища составляет 78,6%, что меньше значений 2021 года на 11 %.

Под угрозой подтопления 85 населенных пунктов с численностью более 6 тысяч человек. Села находятся на учете. В этом году объемы влагозапасов по реке Селеты превышает норму на 25%. Весенние паводки угрожают селам Кулыколь и Каратал Уалихановского района. Там проживают 1,5 тысячи человек. Спасатели намерены заблаговременно отправить спецтехнику в опасные зоны.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— На вооружении департамента имеются 10 высокопроходимых вахтовок для эвакуации населения, 5 плавательных средств, 85 мотопомп (в т.ч. 13 прицепных), 370 водонепроницаемых костюмов и 21 палатка вместимостью более 400 человек».

При осложнении обстановки привлекут дополнительные силы. В рамках выполнения превентивных противопаводковых мероприятий из населенных пунктов вывезено 463 тысячи кубометров снега.

Диана Салихова