Жителю г. Петропавловска грозит лишение свободы за телефонный терроризм

Криминал

22:31 1 Марта 2022

Уголовная ответственность грозит петропавловцу за ложное сообщение на пульт «102». 38-летний горожанин в состоянии алкогольного опьянения сообщил полицейским о том, что собирается взорвать один из домов по улице Заводской.

Незамедлительно на сообщение отреагировали оперативники и представители других экстренных служб. Мужчину задержали на месте, но, взрывного устройства не обнаружили. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по статье 273-ей «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Полицейские напоминают, что за «телефонный терроризм» предусмотрено наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы.

Алишер Ашимов

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