Эпидемиологическая обстановка в странах мира остаётся нестабильной

Очередная резкая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекции произошла в Гонконге. Медики специального административного района Китая отмечают, что в сутки коварным вирусом заражаются больше 10 тыс граждан,

до 50 человек погибают. Сейчас власти Гонконга, население которого почти 7,5 миллионов человек, пытаются принять решение о введении локдауна.

Кэрри Лам, глава администрации Гонконга:

— Уважаемые граждане, правительство Гонконга будет продолжать использовать все свои силы и ресурсы для реализации политики, которую мы должны проводить. Но, победим мы в этой войне или нет, зависит от поддержки каждого гражданина. Ваше согласие очень повышает эффективность нашей антипандемической работы и помогает эффективно использовать наши ограниченные ресурсы.

На прошлой неделе в Гонконге запустили так называемую систему пропусков. Они должны быть у всех вакцинированных, чтобы беспрепятственно посещать ТЦ, рестораны, спортивные залы и другие общественные места.

Тем временем, в европейских странах заболеваемость снижается, как следствие, снимаются ковидные ограничения. Например, во Франции с марта можно не носить макси в кафе ресторанах и кино. При этом без паспорта вакцинации в эти места французы не могут попасть. С 25 февраля практически все коронавирусные ограничения сняли власти Нидерландов.

Такой сценарий пока не приемлем к соседней России. В феврале заболеваемость там выросла втрое по сравнению с январём. Это информация федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.



Ольга Смирнова, заведующая инфекционным отделением Борской центральной районной больницы:

— Коронавирусная инфекция, вызванная штамом «Омикрон», протекает легче, но, тем не менее, в стационар люди продолжают поступать, и тяжёлые пациенты остаются, реанимация заполнена всегда. И надо отметить, что на данный момент в реанимации 100 пациентов, которые являются не вакцинированными.

Россия, как и Казахстан, выступают за вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции. Кстати, сегодня полностью привиты больше 83 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в соседней стране оценивается почти в 60%.

Дарья Пышмынцева