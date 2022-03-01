В СКО началась весенняя призывная кампания

1-го марта в СК стартовала весенняя призывная кампания. В ряды Вооружённых сил и других воинских формирований могут вступить молодые люди в возрасте от 18-ти до 27-ми лет.

В 2021-м в армию призвали около тысячи североказахстанцев. Весной этого года планируют порядка 600 шестисот человек. Напомним, парней будут призывать в армию по принципу экстерриториальности. Допустим, если молодой человек из СКО, то его могут отправить в любой регион страны, кроме родного. Отдать долг своей Родине могут все. Главное быть здоровым, психологически и физически подготовленным и иметь желание служить на благо своей страны. Сегодня в Казахстане вопросу национальной безопасности уделяют особое внимание. Об этом Касым-Жомарт Токаев говорил на заседании Мажилиса Парламента 11 января. Также Президент отметил, что системе обеспечения национальной безопасности предстоит кардинальная реорганизация.

Талгат Аликулов, начальник департамента по делам обороны СКО:

— Некоторые не хотят идти в армию. Но, на самом деле ничего страшного в этом нет. В воинских частях они проходят адаптационный период. Он длится 14 дней. За это время солдаты осваиваются в казармах, привыкают к обстановке и погодным условиям. Мы хотим сейчас довести уровень до такой степени, чтобы с каждой войсковой частью держать деловой контакт с командиром, заместителями по идеологической и воспитательной работе. Мы можем черпать информацию о каждом, призванном с нашего региона. Этой информацией мы готовы делиться с родителями наших призывников.

Алишер Ашимов