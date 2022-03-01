В Петропавловске очищают ливневые стоки от снега и мусора

Весну в этом году мы ждём раньше обычного, поэтому уже сейчас коммунальщики не теряют времени зря и очищают ливнёвки. Центральные лИвневые стоки уже привели в порядок. Сейчас работают на окраинах.

Павел Булаев, руководитель КГП «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения:

— Сейчас работают 4 бригады в количестве 50 человек и 20 единиц спецтехники. Работу начали в начале февраля. За этот период была проделана уже такая работа: полностью очистили центр, очистили все главные оттоки города. Открытого типа сетей у нас на балансе 96 тысяч метров, закрытого типа — 100 тысяч метров.

В прошлом году активно велись работы по устройству ливневых сетей. Реализовали 8 проектов, 3 из них — переходящие, их завершат в текущем.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— За последние три года, нужно отметить, что количество ливневых канализаций у нас увеличилось в два раза. Если в 2019 году общая протяженность ливневых канализаций по городу у нас была 192 км, на сегодня это 195 км.

Работы по очистке ливневых систем планируют закончить до конца марта. После Подгоры на очереди район «Береке», «Жас Оркен», «Солнечный-2» и 20-ый мкрн.

Диана Салихова