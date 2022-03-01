Состоялся 22-й съезд партии «Nur Otan»

После 22 съезда партии «Nur Otan» состав её политического совета изменился. Его ряды покинули бывший спикер Мажилиса Парламента страны Нурлан Нигматулин, а также генеральный директор Павлодарского нефтехимического завода Оспанбек Алсеитов. Состав ведущей партии страны пополнили Премьер-министр Алихан Смаилов и руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу. После того, как партийцы определились с составом, они обсудили модернизацию «Nur Otanа». Соответствующая программа будет включать 7 пунктов. Один из них и самый главный связан с повышением эффективности обратной связи с населением.

Оксана Киккаринова, первый заместитель председателя Акжарского территориального филиала партии «Nur Otan»:

— В погоне за отчётами забыли о том, что есть живое общение. Это самое главное, потому что все мы живём в социуме, мы где-то отдельно же не проживаем. Мы также испытываем на себе какую-то проблематику. В населённых пунктах нехватку воды, где-то вообще её нет. Плохие дороги. Вот это всё нужно вести в прямом диалоге с людьми, в рамках выездных приёмов граждан.

На 22 съезде Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на работе всевозможных советов и комиссий, которые действуют при партии «Nur Otan».

Касым — Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— На них по кругу обсуждаются одни и те же вопросы, но конкретные решения принимаются редко. Поэтому депутатские фракции должны взять на себя организацию диалоговых площадок и по итогам их работы добиваться видимых результатов. Желательно перенести фокус общественных дискуссий из социальных сетей и городских площадей в стены Парламента и маслихатов. Это очень важная задача. Фракции должны использовать не только инструмент депутатских запросов, но и возможности парламентских и общественных слушаний, публичных дебатов.



Пока же с мажилисменами местные партийцы активнее всего сотрудничают, когда представители палат Парламента приезжают в регион с рабочими поездками. Но, с учётом модернизации партии такого взаимодействия недостаточно. Кстати, в ближайшие дни «Nur Otan» изменит своё название. Так решили участники съезда.

Кенес Мукушев, первый заместитель председателя городского филиала партии «Nur Otan»:

— Сегодня большинством голосов было избрано наименование партии «Аманат». Действительно это имеет очень глубокий смысл, это передача от наших предков молодому поколению опыта, истории.

Сразу после завершения съезда в интернете появился новый логотип ведущей партии страны. Там скоро внедрят практику возврата 20% от партийных взносов в так называемые «первички». Это нужно для реализации важных проектов на местах. Многие из них связаны с молодёжным крылом партии. Его представителей в регионах тоже ждут измнения.

Биржан Худайбергенов, председатель СКОФ МК «Jas Otan»:

— Принимаются новые проекты, такие как работа с маргинальной молодёжью, необустроенной молодежью. Мы нацелены на то, чтобы молодёжь нашей области и всего Казахстана знала о тех госпрограммах в сфере молодёжной политики.

От областного филиала партии «Nur Otan» в 22 съезде, который проходил в онлайн -формате, участвовали 20 делегатов. Всего же по стране их было 399.

Дарья Пышмынцева