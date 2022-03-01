Глава региона встретился с генеральным директором АО «ЗИКСТО»

В 2022 году завод «ЗИКСТО» в рамках долгосрочного контакта должен изготовить 850 вагон-платформ на сумму 250 млрд тг. Предприятие готовит заказ для отечественной транспортной компании KTZ Express. Денис Михальский работает сварщиком на заводе с 2018 года.

Денис Михальский, сварщик АО «ЗИКСТО»:

— Мы варим сваркой детали, на производстве их заготавливают и в дальнейшем мы уже их обвариваем. Примерно мы делаем около 8-9 балок за смену. Дальше они идут в другой цех, там уже их собирают, сборка деталей идёт, потом уже в конце выходит платформа. Задержек нет по зарплате, получаем нормально.

За свой труд в прошлом месяце Денис Михальский получил 110 тысяч тенге, за март должен получить больше. Генеральный директор предприятия Ренат Шамсутдинов рассказал главе региона, что ряд опытных работников будет получить до 250 тысяч в месяц. Кстати, сейчас завод находится в поиске 100 новых специалистов. Аким области отметил, что акционерное общество должно быть готово к экономическим проблемам, которые могут возникнуть из-за военного конфликта между Россией и Украиной.

Ренат Шамсутдинов, генеральный директор завода АО «ЗИКСТО»:

— Мы порядка 250 вагонов-комплектов полностью сделали себе запас, т.е. резерв, порядка 3-4 месяцев мы можем работать. Но, а контакты у нас с Россией долгосрочные, в Украине тоже металл покупаем. Я надеюсь, всё «устаканится», сами понимаете, время немножко есть , но у нас для этого времени есть комплектующие. Так что стоять мы не будем.

С учётом текущих задач и планов на новый год у завода нет времени на простой. Предприятие планирует расшириться и задействовать территорию, которая сейчас не используется, чтобы производить больше продукции. Кумар Аксакалов рассказал, что, несмотря на сложный период, связанный с внешними событиями, перед промышленными предприятиями северного региона стоят определённые задачи.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Заводы нашей области должны будут завершить год с портфелем заказов порядка 65 млрд тг, что больше на 12%, чем в 2021 году. Плюс в целом по промышленности мы видим, что объём произведённой продукции будет составлять порядка 410 млрд тг, это по нашей области. Мы сейчас работаем над этой программой.

На сегодня в АО «ЗИКСТО» трудятся 350 человек.

Дарья Пышмынцева