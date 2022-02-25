Высшему строительно-экономическому колледжу — 90 лет

С самого утра преподаватели и студенты колледжа встречают гостей и принимают поздравления. Встретиться с преподавателями, вспомнить былые годы, пожелать успехов родному учебному заведению пришли его выпускники, ветераны, коллеги. Наталья Юркевич в учетно-экономический техникум поступила в 1994-м году. Обучалась тогда по образовательной программе «Бухгалтерский учёт» два года. Самые лучшие студенческие годы незаметно прошли здесь, признается женщина.

Наталья Юркевич, выпускница Высшего строительно-экономического колледжа :



— При поступлении не ожидала, что мне так понравится. Нас с первого дня начали учить специальности, то есть, не было никакой воды. Готовили именно специалистов. Я очень благодарна техникуму за это, потому что за два года мы получили такой запас знаний, такую базу. Основа и база настолько были сильными, качественными, что я иду с ними всю жизнь.



За 90 лет здесь подготовили десяток тысяч высококвалифицированных специалистов по 11-ти образовательным программам. Это сантехники, бухгалтеры, строители и многие другие. Помогает колледж своим выпускникам с трудоустройством. В учебном заведении налаживают отношения с социальными партнёрами. Один из них — ТОО «Основание». Компания с ними сотрудничает 15 лет.

Иван Ковалёв, заместитель директора ТОО «Основание»



— За это время большое количество студентов постоянно приходят к нам на практику, сотрудничают с нами. Сегодня — это веление времени, что новые строительные технологии, материалы. Нужны молодые специалисты, которые обучены. Много студентов у нас остаётся. Приходят к нам на работу. Есть уже молодёжная бригада каменщиков. Мы намерены и дальше сотрудничать с этим колледжем, чтобы улучшать производство.

Колледж гордится своей историей. Много было за всё это время событий. Но, самыми важными стали открытие прикладного бакалавриата и присвоение статуса «высшего». Со знаменательной датой коллектив учебного заведения от имени главы региона поздравил его заместитель Гани Ныгыметов.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:



— Без этого колледжа наш регион ассоциировать невозможно. На протяжении 90 лет Вы готовите кадры для нашей экономики, экономики региона и страны. Особенно, в тех сферах, которые сильно востребованы. Нам нужны высококвалифицированные специалисты в сферах строительства, экономики, инженерных наук. Ваш колледж готовит такие кадры, которые участвуют в строительстве школ, медицинских учреждениий. За что я хочу Вас поблагодарить.

Гордится колледж не только своими выпускниками, но и его сотрудниками. Здесь работают более 70 высококвалифицированных преподавателей. Большая часть из них прошли стажировку за рубежом. Знания сегодня получают более тысячи студентов.

Алишер Ашимов