В Заречном прошли противопаводковые учения

Сохранять спокойствие, отключить в доме газ и электричество, собрать ценные вещи и эвакуироваться в безопасное место. Из сиренно-речевой установки оповещают спасатели жителей поселка Заречный. Проводят учения.

Спецтехника собирает жителей, чьи дома подверглись подтоплению и довозит до пункта эвакуации. В поселке Заречный таким пунктом служит школа №13.Эвакуированные жители проходят регистрацию, а далее их осматривает медик. Всего школа готова разместить порядка 50 человек.

Абай Кайсин, директор СШ №13:



— Мы подготовили отдельную комнату для матери и ребенка, есть медпункт, столовая для питания всех людей, имеется пандус, готовы для людей с ограниченными возможностями запасные инвалидные коляски. Имеется кабинет психологической разгрузки для людей, оказавшихся в зоне подтопления. 0.52 Мы готовы встретить 50 человек, но, если людей будет больше, то у нас есть запасные кровати, постельное.



Не забыли спасатели и про домашних животных. В случае прихода «большой воды» на спецтехнике их будут эвакуировать в специальные пункты.

Азимхан Мергасимов, заместитель начальника управления по ЧС г.Петропавловска:



— Управлением по ЧС города Петропавловска совместно с местными исполнительными органами, местными полицейскими службами, а также ветеринарной станцией провели учения по эвакуации населения, имущества, а также сельхозживотных. Подготовлены места для сельхозживотных.



В Петропавловске подготовили 4 эвакуационных пункта на базе 12-й, 13-й, 14-й и 40-й школ. Все они оборудованы, составлены схемы эвакуации, есть журналы регистрации.

Анастасия Кузнецова