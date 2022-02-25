В Есильском районе дефицит рабочих рук

Обсуждать, на сколько шагов преуспело местное товарищество, конечно, хорошо, но и о социально-экономической составляющей сёл забывать не надо. В ТОО «Агрохимснаб» с этим проблем нет. На градообразующем предприятии Амангельдинского сельского округа на развитие населённого пункта в прошлом году выделили почти 11 млн тенге. Приобрели дома для своих сотрудников, строительные материалы для местной школы. Полмиллиона в товариществе направили на изготовление сметной документации для ремонта внутрипоселковых дорог села. Такие же полезные инициативы «Агрохимснаб» планирует и на этот год.

Владимир Олексюк, руководитель ТОО «Агрохимснаб», Есильский район:



— В 2022 году хозяйством запланированы мероприятия: 1. Реконструкция общественной бани на 20 помывочных мест. Мы ежегодно эту баню восстанавливали, но в этом году постараемся её восстановить. 2. Оказание содействие по подключению к разводящей сети водопровода жилых домов работников хозяйства села Амангельдинского на общую сумму 2 млн тенге. Это запланировано. Но, у нас работников много и по мере надобности эту сумму будем увеличивать.

Разводящие сети установили на 9-ти улицах села. На очереди последний переулок. Вода в домах амангельдинцев появится уже этим летом. Ускорит срок инициативность самих сельчан. Чтобы подключить к централизованному водопроводу один участок, необходимо около 130 тысяч тенге. Если применить иной метод бурения, более простой, то сумма может быть и меньше, говорит глава региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Наверняка, эту работу можно сделать и хозспособом. Это же несложная работа. Не надо «замудрённого» специалиста искать, чтобы завести воду. Горизонтальное бурение — тем более не надо копать! То есть, это получается около 100 тысяч тенге. Надо помочь. Всем, конечно, сделать сразу всё будет сложно, но, по очереди.



30-ти сельчанам аграрии помогут уже в этом году. За этот же период в Амангельдинском появится еще и центральный парк. Посодействует в его строительстве и ТОО «Поляковское». Предприятие занимается возделыванием зерновых, масличных и овощных культур. Выращенную морковь на площади 10 га товарищество направляет в областной стабилизационный фонд. Уже оттуда люди закупают овощи по сниженной цене. Помимо внутрихозяйственной деятельности ТОО вносит вклад в содержание и развитие сельского округа.

Алексей Чернецкий, заместитель директора ТОО «Поляковское», Есильский район:



— В 2021 году производилось содержание дороги в виде обкосов, планировки и отсыпки, чистки снега между селами Поляковки и Амангельдинского, а также производилось обслуживание внутрипоселковых дорог данных сел. Также была проведена работа за счет средств ТОО по буртовке свалки с.Амангельдинского, произведен ремонт памятника Воину-освободителю ВОВ. Общая сумма оказанной помощи составляет 8 млн 390 тысяч тенге.



Сумма оказанной помощи в этом году будет не меньше. Только 7 млн тенге предприятие направит на ремонт разводящих сетей в селе Поляковке. Для зимнего и летнего содержания дорог Амангельдинского выделят еще миллион. Кроме того, в товариществе планируют увеличить зарплату своим сотрудникам на 50 %. Таким образом, рабочие ТОО «Поляковское» будут получать до 255 тысяч тенге. Новость сельчан обрадовала. Но, всё же без вопросов здесь не обошлось.

— В Амангельдинском есть медицинский пункт. Всё как бы нормально. Но, хотела спросить, не планируется ли ремонт медицинского пункта?



— В течение уже долгого времени у нас плохой интернет. Как это будет решаться?



— У нас в селе очень много молодёжи. Скажите, как решается вопрос об открытии досуга.



На выкуп и ремонт старого здания дома культуры, который к слову приватизировали, государство готово. Проблему с интернетом решат с установкой вышки. Земельный участок для этого в селе уже выделили. Что касается медпункта, Кумар Аксакалов предложил включить объект в список новых, которые построят до 2025-го года. Через три года таковых в регионе появятся порядка 47-ми. Интересовал сельчан и вопрос ремонта Амангельдинской средней школы. Сейчас для этого разрабатывают ПСД.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области :



— Слишком долго разрабатываете ПСД. Не успеваете опять зайти в строительный сезон. Мы на протяжении трёх лет по области 64 % отремонтировали школ. Сумма, выделенная на ремонт школ, значительная — от 50-100 млн тенге на капитальный ремонт одной школы. Мы целенаправленно выделяли средства на систему образования. В этом году значительные средства также выделим, но, к сожалению, сейчас если затяжка будет, деньги выделены не будут.

Реконструируют если не в этом, то в следующем году, заверил глава региона. В Есильском районе в 2021-ом капитальный ремонт провели в трёх учебных учреждениях. Четыре школы привели в порядок годом ранее. Сейчас своей очереди на реконструкцию ждут ещё две.

Жанель Бисенбаева