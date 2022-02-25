СКО в «жёлтой» зоне

Здравоохранение

22:55 25 Февраля 2022

Северо-Казахстанская область перешла в из «красной» зоны в «жёлтую». За последние две неделе заболеваемость в регионе снизилась в три раза. Об этом на брифинге рассказала заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Татьяна Горлова добавила, что за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 70 североказахстанцев. Почти у всех из них, за исключением 9 человек, болезнь протекает с симптомами. Татьяна Горлова рассказала об изменениях в постановлении главного государственного санитарного врача республики.

Теперь официально отменена изоляция контактных лиц на домашний карантин при отсутствии симптомов коронавирусной инфекции. Расширен перечень лиц, подлежащих вакцинации с применением вакцины «Pfizer». В него включены казахстанцы с ограниченными физическими возможностями, а также граждане от 50 лиц и старше. В конце рабочей недели изменилось и постановление главного государственного врача СКО. Из-за перехода в «жёлтую» зону сняты ограничения для всех видов деятельности. Без ограничения могут работать ТРЦ, ТД, выставки, спортивные и развлекательные заведения, религиозные объекты.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Для посетителей с нейтральным и синим статусом исключены ограничения при посещении мест массового скопления. Единственное, теперь обращайте пожалуйста внимание, предприниматели уважаемые, на то, что, если мы вернёмся в «красную» зону, то лимит по заполняемости, в зависимости от вместимости ваших учреждений, там должно быть не более 70% заполняемости от посадочных мест.

Дарья Пышмынцева

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