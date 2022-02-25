Потолок обрушился в городском Доме культуры

В городском Доме культуры обрушилось потолочное покрытие. Обвал конструкции произошёл вечером 24 февраля. На момент ЧП в здании никого не было, так как объект закрыли и признали аварийным ещё летом прошлого года. Тогда в Доме культуры прогнили несущие балки крыши. После инцидента работников перевели на удалённую работу, а детей в другие досуговые центры. Занимаются здесь более 500 ребят. На сегодня разработана проектно-сметная документация. На проведение капитального ремонта в отделе городского строительства объявили конкурс. Итоги подведут уже в следующем месяце.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г. Петропавловска:



— Сейчас на данный момент здание по рекомендации ЧС полностью закрыто. Доступ ограничен. По результатам пролома была проведена экспертиза. По ней была разработана ПСД. Экспертиза на руках имеется. Стоимость ремонта крыши составляет 108 млн тенге.

Жанель Бисенбаева