Кумар Аксакалов встретился с жителями Жамбылского района

Начали встречу с отчёта руководителя одного из крупных агроформирований Жамбылского района. В ТОО «Атамекен-Агро» выращивают зерно и параллельно занимаются животноводством. Сеют аграрии в каждом из 4-х населённых пунктов Жамбылского сельского округа. Здесь площадь пашни составляет 13 тысяч гектаров. Еще 57 тысяч плодородной земли товарищества находятся в других сёлах. Вопросом остаётся лишь соотношение производительности предприятия с оказанной ими помощью для населения. Как оказалось, была она по сравнению с доходами ТОО незначительной. Это отметил и сам глава региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Это не означает, что государство хочет переложить на плечи сельхозников все вопросы, нет. Но, кое-где помочь же надо. Потому что вся мощь, техника в руках у сельхозников.



Обеспечивают население кормами подешевле. По таким же низким ценам завозят уголь и дрова. Ежегодно по 50-тысяч тенге в товариществе оказывают спонсорскую помощь ветеранам ВОВ. Материально помогают и пенсионерам. Всё это Кумар Аксакалов оценил положительно. Однако, для большего развития села аграриям необходимо проявлять более обширные инициативы для социально-экономической составляющей района. Уделять необходимо внимание и отчётным встречам с населением. В Жамбылском районе до этого дня их никто не проводил.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Покажите, как вы отработали 2021-ый год. Сколько средств направили на развитие производства. Технику покупаете, животноводство внедрили. И с каждым годом что-то должно меняться. Если год сложным выдался, это тоже людям надо объяснить. Потому что люди всё видят, их же не обманешь.

Зато сельчане могли задать вопросы во время этой встречи. Жителя села Жамбыл Саяна Адыракова интересовала тема получения дивидендов от использования его земельных паёв. Говорит, количество выдаваемых кормов не хватает. А в прошлом году он и вовсе их не получил.



Саян Адыраков, житель Жамбылского района:



— В Есильском районе помимо паёв выдают еще и муку. А у нас нет ни муки, ни самого корма. Как с этим будет дальше?

Аграрии заверили, что решат эту проблему в скором времени. Размер паёв они также пообещали увеличить. Своевременно повышать и заработную плату сельчанам поручил Кумар Аксакалов. Сегодня за свой труд здесь в среднем получают 170 тысяч тенге. Говорили на встрече и о других планах по развитию села. В первую очередь необходимо решить проблемы, которые актуальны в сельском округе не первый год. Остро стоит вопрос ремонта местной школы. Разработку ПСД, закуп мебели и компьютерного оборудования возьмет на себя «Атамекен-Агро». Решит товарищество в 2022-ом году и вопросы подведения качественной питьевой воды в дома сельчан.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Для разводящих сетей мы уже выделили средства. Теперь будет возможность подвести качественную питьевую воду в дом. Помощь здесь должны также оказать сельхозтоваропроизводители,потому что для сельчан это большая трата.

Планируют в районе и увеличить количество детей в школах. Этому посодействует программа переселения из южных регионов страны. Для соотечественников из трудоизбыточных областей построят дома и создадут новые рабочие места.

Жанель Бисенбаева