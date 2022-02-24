Глава облздрава рассказал, кого наказали по факту скрыти смерти Айгерим Казезовой

Здравоохранение

22:12 24 Февраля 2022

В Северном Казахстане продолжаются разбирательства по факту сокрытия смерти Айгерим Казезовой. Напомню, в начале недели руководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по СКО Дархан Турлыбеков сообщил о том, что согласно предварительному расследованию, смерть женщины утаивали более 10-ти медицинских работников многопрофильной областной и Тайыншинской районной больниц. Материалы проверок департамент передал в управление здравоохранения для принятия дальнейших мер.

Сегодня его руководитель встретился с журналистами и рассказал о работе комиссии, созданной при облздраве. Там подтверждают, что в вышеперечисленных медицинских организациях скрыли факт ранней материнской смертности, чтобы не портить статистику. Разбирательства по случившемуся с Айгерим Казезовой на республиканском уровне продолжат. Выяснить детали этой истории предстоит также сотрудникам правоохранительных органов.

Нурлан Айманов, руководитель управления здравоохранения СКО:

-По Тайыншинской районной больнице нами принято решение. Мы приняли отставку директора Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы. Приказ соответствующий издан. По администрации многопрофильной областной больницы решение будет приниматься совместно с акиматом СКО.

Дарья Пышмынцева

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