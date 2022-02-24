30 млн тенге сэкономили в департаменте государственного имущества и приватизации в 2021-м году

В рамках передачи государственного имущества в имущественный наем департамент сдаёт недвижимость в аренду на три года. За это время наниматель занимается развитием своего бизнеса и поднимает его на новый уровень. В 2021-м в ведомстве заключили 5 договоров. В доверительное управление передали 437 квадратных метров госимущества. Большая работа ведется и по проекту «Единый балансодержатель».

Ерлан Мустафин, руководитель отдела департамента государственного имущества и приватизации СКО



— С начала 2015-го года по СКО в рамках проекта на баланс принято 29 объектов недвижимости, общей площадью — 19 тысяч квадратных метров и 22 единицы автотранспорта. Из них 10 объектов переданы в коммунальную собственность и 18 машин переданы другим госорганам. В 2021-м нами заключены договора на 14 автомобилей, комплексное содержание 23-х административных зданий. Сумма экономии составила около 30 миллионов тенге.

Такая экономия позволила департаменту отремонтировать шесть административных зданий в Петропавловске и ряде районов. Кроме того..

Ерлан Мустафин, руководитель отдела департамента государственного имущества и приватизации СКО



— В 2021-м году в трёх районах провели передислокацию управлений казначейств в определенные здания, где теперь находятся госдоходы и казначейства. Данная передислокация проводится в связи с сокращением штата, что позволяет объединить эти госорганы в одно здание, остальные передаются в коммунальную собственность. На данный момент ещё одно здание поставили на торги.



А именно управление казначейства Мамлютского района. Его выставят на аукцион 9-го марта. Пойдет на торги и имущество, у которого не было спроса на первой продаже. Например, к реализации на торгах готовы 33 компьютера. Цена за каждый — 20 тысяч тенге. Активная работа и по линии конфискованного имущества. Его в прошлом году поступило более 50 тысяч единиц . Из них 46 тысяч передали юридическим лицам.

Дулат Кожанов, руководитель отдела департамента государственного имущества и приватизации СКО



— Для укрепления технической оснащенности юридическим лицам передано Карабутакскому лесному хозяйству 1 единица автомашины «Toyota Land Cruiser». Для изготовления антисептиков в многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи передана спиртосодержащая жидкость в количестве 45 923 литра, оценочная стоимость которой 82,5 млн. тенге.

Около полутора тысяч единиц конфискованного имущества продали через электронный аукцион. Передача в аренду, доверительное управление или продажа объектов проводится на сайте gosreestr.kz. Участвовать в торгах может любой желающий.

Алишер Ашимов