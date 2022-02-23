СКО готовится к возможному паводку

Выше среднемноголетних значений на 25%. Речь идёт об объёме запасов влаги на Селетинском водохранилище. Это значит, что именно оно в первую очередь будет представлять опасность для северного региона, когда весна по-настоящему вступит в свои права. Судя по прогнозам синоптиков, произойдёт это достаточно быстро.

Кымбат Мергалимова, директор филиала РГП «Казгидромет» по СКО:



— По синоптическому прогнозу текущей весной погода ожидается тёплой и осадочной. В марте месяце средняя за месяц температура воздуха ожидается 5-7 мороза, что выше нормы на 1-2 градуса. Норма 7-9 мороза.

Со следующей недели спасатели начнут работать в режиме повышенной готовности к паводку.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:



-На вооружении департамента имеется 10 высокопроходимых вахтовок для перевозки и эвакуации населения, 5 болотоходов — вездеходов, 5 плавательных средств, 85 мотопомп, 370 водонепроницаемых костюмов и 21 палатка вместимостью более 400 человек.

На заседании акимата Кумар Аксакалов рассказал, что за последние 5 лет угрозу паводка удалось свести к минимуму в 170 сёлах. Но, по сей день остаётся немало тех населённых пунктов, в которые при «худшем сценарии» может прийти «большая» вода.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— В этом году на контроле у нас 85 сёл, из которых 13 подвержены подтоплению, территориально они расположены в 4-х районах. Это Есильский, Кызылжарский, Тайыншинский и Г.Мусрепова. Поручаю акимам районов 4-х совместно с ДЧС держать ситуацию постоянно на контроле. Уже, как мы говорили, нужно мобилизовать всю необходимую технику, сформировать запасы ГСМ и.т.д.

А ещё не тянуть с взрывными работами на водоёмах в районах Г.Мусрепова, Айыртауском, Тайыншинском и Уалихановском. 6 млн тг предусмотрены на эти цели. Глава региона отметил, что из-за подтоплений прошлых лет важно своевременно направить специализированную технику в Уалихановский район, в сёла Кулыколь и Каратал. По ним аким области дал отдельные поручения полицейским.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



-В том же Каратале в 2019 году. Обходили, предупреждали, говорили, время было, скот надо было увезти в Кулыколь, когда уже всё отрезало, нет дороги на Кулыколь вертолётами пришлось столько рейсов проводить, чтобы людей вывезти, а сколько скота ещё там осталось. Действия полиции должны быть более решительными, когда стоит вопрос жизни, сохранения имущества. Людей надо мобилизовать и сотрудников надо мобилизовать.

Чтобы в сёлах, которым из-за паводка грозит опасность, работали ни несколько полицейских, как это было в Каратале 3 года назад, а столько, сколько нужно для оперативной и слаженной работы, заключил Кумар Аксакалов. Такая же, кстати, должна быть и в населённых пунктах, чтобы сохранить новое дорожное полотно. Весной из-за большегрузов и несвоевременного вывоза снега от асфальта в сёлах могут остаться только воспоминания. Задача акимов районов — не допустить этого.

Похожая работа должна проводиться и в Петропавловске, где снег старательно вывозят с центральных улиц, оставляя окраины на потом. Так быть не должно, отметил глава региона. Тем временем, в областном центре подвержены подтоплению 107 жилых домов. Большая их часть находится в Рабочем посёлке и микрорайоне «Береке».

В областном центре подвержены подтоплению 107 жилых домов

Рабочий посёлок — 52 дома

Микрорайон «Береке» — 40 домов

Микрорайон «Зайсан» — 4 дома

Микрорайон «Подгора» — 4 дома

Микрорайон «Жас Оркен» — 3 дома

Микрорайон «Юбилейный» — 1 дом

В городском акимате должны сделать всё возможное, чтобы петропавловцы «не остались под водой». Им самим, к слову,тоже придётся потрудиться. Выйти на субботник, например, чтобы очистить двор своей многоэтажки от снега. В Петропавловке те, кто живут в своих домах, с приходом весны часто начинают тонуть из-за старых ливнёвок.



Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:



-До 2020 года на территории города имелось 92 км сетей ливневой канализации. После проведения очистными сооружениями ревизии, реконструкции и ремонта сетей их протяжённость практически увеличилась в два раза. И составила 195 км.

Кроме того, сотрудники очистных сооружений установили в Петропавловске 19 колодцев с глубинными насосами. Противопаводковая подготовка — не единственный вопрос. На повестке также темпы вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции. Кумар Аксакалов отметил, что сельчане охотнее заботятся о своём здоровье, нежели жители областного центра. Кто не спешит в Петропавловске ставить «уколы здоровья», так это подростки в возрасте от 12 до 18 лет.

Тимур Султангазиев, заместитель акима СКО:



— Здесь необходимо более активно вовлекаться в работу, как управлению образования, так и самим учителям. Всё-таки, я думаю, что учителя это такие люди, которые каждый день бывают вместе с детьми, родители хорошо его знают и соответственно больше доверия имеется.



Кроме областного центра по темпам вакцинации сильно отстаёт Кызылжарский район. В аутсайдерах по этому вопросу он уже не впервые. Кумар Аксакалов обратился к акиму Кызылжарского района с просьбой исправить ситуацию.

Дарья Пышмынцева