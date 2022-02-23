От СКО в съезде партии «Nur Otan» участие примут 22 человека

На заседании политического совета областного филиала «Nur Otan» избрали делегатов XXII внеочередного съезда партии. Участие в нём от нашего региона примут 22 человека. В числе делегатов — руководство областного филиала партии, первые заместители председателей территориальных филиалов, а также активисты регионального политсовета. Съезд партии «Nur Otan» пройдёт 1 марта в онлайн-режиме. Ожидается, что во время заседания глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучит ряд конкретных мер по дальнейшему обновлению партийной работы.

Жанель Бисенбаева