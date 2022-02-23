Новый кабинет обследования открылся в многопрофильной областной больнице

Так ловко и быстро врачи проводят УЗИ на жизненно важные органы кровообращения. Аппарат 2021-го года выпуска позволяет детально рассмотреть каждую артерию и микромиллиметровые сосуды. Кагиру Дауенову не первый год мучают резкие скачки давления, шум в голове. Причина тому — возраст, говорит 63-летняя пенсионерка. Для выяснения причин этого недуга в районной больнице выписали направление на обследование в Петропавловске.

Кагира Дауенова, жительница с.Бесколь, Кызылжарский район:



— Лет 6 обращалась к невропатологу. У меня стоит шум в голове. Но изменений на КТ не нашли, поэтому этот аппарат, возможно, мне поможет.

Надеется на чудо медицины Кагира Дауенова, потому как наслышана о преимуществах этого аппарата. Если бы в регионе он появился раньше, то ей бы не пришлось проходить КТ платно, говорит пенсионерка. Подтверждает это и врач.



Мархабат Алиева, врач функциональной диагностики многопрофильной областной больницы:



— Что нам даёт УЗИ сердца и сосудов шеи и головы? Дает нам профилактику инсульта, инфаркта миокарда. Если КТ и МРТ считаются дорогостоящими обследованиями , а наш аппарат неинвазивный. Здесь можем пропустить много пациентов и определить, действительно ли этому человеку нужно дальнейшее обследования КТ и МРТ или ему просто нужно амбулаторно пролечиться.

Проходят пациенты обследование в рамках ОСМС. Требуется лишь направление от врача. Аппарат позволит пройти осмотр за полчаса. Раньше эта процедура занимала времени вдвое больше. Старые приборы искажали изображение или же звуковые лучи не проникали вглубь из-за лишнего веса пациента. Сейчас же рассмотреть ту или иную артерию возможно в 3-Д, а еще в цветном варианте или же в панораме. В управлении тоже прост, отмечает врач.

Мархабат Алиева, врач функциональной диагностики многопрофильной областной больницы:



— Монитор, как на сотовых телефонах, сенсорный. Когда мы нажимаем на «сердечные» измерения, аппарат автоматически определяет показатели. Это фракция выброса и другие исследования. Если переключаем на «сердечные датчики». У нас уже запрограммированы обследования на сердце. Мы можем четко измерить давление, увидеть поражены ли клапаны.

С момента открытия кабинета обследование на новом аппарате прошли более 70 североказахстанцев, основная часть из них — по направлению врача. Приобрели оборудование экспертного класса за 32, 5 млн тенге в больнице за собственные средства. Ведь это было необходимо из-за большого потока пациентов, говорят медики. Записаться на приём можно мо номеру: 63-01-09, а пройти диагностику на первом этаже многопрофильной областной больницы в кабинете №114.

Гюзель Закария