Белорусская обувь пользуется спросом среди пенсионеров СКО

Ольга Коплик перед сменой сезона хочет обновить весеннюю обувь. С этим, признается женщина, зачастую бывают проблемы. Высокий подъем, широкая стопа и голенище — подыскать подходящий вариант сложно, поэтому выбор пал на ортопедическую модель.

Ольга Коплик, жительница г.Петропавловска:



— Обувь у них очень легкая и удобная. Хочу себе выбрать обувь, потому что проблемы с ножками. И вот та модель мне как раз подходит. Думаю, что я ее возьму.

Здесь можно найти обувь разных цветов и размеров. Все товары изготовлены из качественного материала и удобны в использовании. Например, эти мужские демисезонные ботинки — самая популярная модель на распродаже.

С начала ярмарки белорусской обуви продали более 600 пар. Некоторых моделей уже не хватает, признаются продавцы. Спрос есть, поэтому и завоз новой обуви не заставит себя ждать.

Диана Широва, менеджер по продажам:



— У нас ожидается поступление новых моделей в ближайшее время. Новое поступление будет в пределах 300-400 пар. В основном летние и осенние модели. Зимних уже не будет. Сейчас спрос на демисезонную и летнюю обувь. Все в основном идут за летними тапочками.



Новые модели будут ждать покупателей в эту субботу. Ярмарка продлится до 27 февраля.

Диана Салихова