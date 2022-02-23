2,5 тысячи североказахстанцев поступили в травмпункт с начала года

Здравоохранение

23:26 23 Февраля 2022

Ожоги, ушибы и порезы зачастую происходят в быту, и в списке повреждений они на первом месте. Почти за два месяца этого года в травматологический пункт поступили 2,5 тысячи человек. Большая часть из них — с травмой лёгкой степени. Но, есть и случаи госпитализации.

Валерий Грибашов, заведующий травматологическим пунктом многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи:

Мы — единственный в регионе травматологический пункт, который оказывает первую помощь населению. Сказать о том, что в настоящий момент многие идут с травмами, получившими из-за гололёда, я не могу. Поступают в зимнее время с превалирующими травмами . Это переломы лодыжек, плеча, предплечья и бедра.

В день за помощью обращаются порядка 50-ти человек. Примерно десятерых из них госпитализируют. Многие нуждаются в срочных операциях по замене тазобедренного, коленного суставов. Их проводят в отделении травматологии.

Никос Леонов, заведующий отделением травматологии многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи:

С начала этого года у нас внедрены операции по деформации стопы. После приобретения микросилового оборудования сейчас проводятся операции по коррекции первого пальца стопы. Провели уже 10 таких операций. Все дорогостоящие операции у нас в рамках ОСМС проводятся для населения бесплатно. За год у нас около 2 тысяч госпитализаций и полторы тысячи операций.

В 2020-м в травмпункт обратились почти 16 тысяч человек. По словам медиков, статистика растет. В прошлом году врачи приняли 18 тысяч травмированных.

Алишер Ашимов

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