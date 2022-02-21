В СКО подтвердили факт сокрытия смерти роженицы А.Казезовой

Факт сокрытия смерти 34-летней роженицы подтвердили в департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля. Напомним, в августе многодетная мать Айгерим Казезова рожает пятого ребенка и вскоре умирает от коронавируса. При этом числится как пациентка, получающая лечение в течение целого месяца.

Согласно предварительному расследованию, причастны к сокрытию более 10 медицинских работников многопрофильной областной и Тайыншинской районной больниц. Раскрыли всё с помощью бумажной истории болезни. Пока в информационной базе Айгерим проходила лечение, в традиционной записали дату её кончины. При этом специалисты отмечают, пошли на отчаянный шаг медики, чтобы в их отношении в минздраве страны не возбудили серьезное расследование.

Дархан Турлыбеков, руководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по СКО:



— Объясняют они тем, что не хотели портить статистику области касательно фактов материнской смертности, потому что каждый случай разбирается на республиканском уровне, проводится республиканский штаб под руководством вице-министра». Все материалы проверок были переданы в управление здравоохранения для принятия управленческих мер, в фонд медстрахования по СКО, в департамент полиции и департамент антикоррупционной службы для принятия правовой оценки и принятия процессуального решения. Кроме того, факт сокрытия подтвердили сами медработники и главные врачи данных учреждений.

Алишер Ашимов