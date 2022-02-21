В СК появился новый вид интернет-мошенничества

Интернет-мошенники разводят североказахстанцев по новой схеме. На новую уловку злоумышленников попалась горожанка, которая неосознанно взяла кредит на 4 миллиона тенге. Лжесотрудник якобы «Halyk bank’а» позвонил женщине и предупредил о том, что кто-то оформляет на неё многомиллионнный кредит.

Чтобы этого не допустить, аферист вошел к ней в доверие и выслал «договор» об аннулировании кредита, который будто бы был настоящим и содержал логотип банка. Женщина доверилась мошеннику и взяла кредит, а крупную сумму перевала на «страховой счёт», которым распоряжался злоумышленник. Спустя время горожанка поняла, что стала очередной жертвой мошенников и обратилась в полицию. Ведь в «договоре» не было указано её имя. Полицейские напоминают, ни при каких обстоятельствах нельзя доверять свои конфиденциальные данные другим лицам, сообщать кому-либо пин-коды или разовые пароли, приходящие по sms.

Алишер Ашимов