В Казахстане зарегистрирован новый рекорд по рождаемости

Новый рекорд по рождаемости установили в стране. В 2021 году зарегистрировали 450 652 родившихся, это на 25 тыс детей больше, чем в 2020-м. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 23,41. Самый высокий зафиксировали в Шымкенте — 31,60, самый низкий — в Северо-Казахстанской области — 12,27. Напомним, что прошлый рекорд рождаемости был установлен в 2020 году. Тогда в Казахстане родилось 425 618 детей. Тем самым преодолен предыдущий рекорд 1987 года, когда родилось чуть больше 417 тысяч детей.

Диана Салихова