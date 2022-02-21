Майнинговую ферму «накрыли» в Петропавловске

Добывали криптовалюту незаконно. В Петропавловске «накрыли» майнинговую ферму в самом центре города. Располагалась она в переоборудованном здании бывшего овощехранилища. На месте обнаружили 273 единицы техники. В месяц ферма потребляла около 150 МВт/ч. Добыли майнеры криптовалюты на сумму более 68 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 214 УК РК «Незаконная предпринимательская деятельность». Также в региональном департаменте экономических расследований подчеркнули, такие цифровые комплексы повышают нагрузку на электросети. Это становится причиной частых аварийных отключений электричества.

Алишер Ашимов