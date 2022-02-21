Коронавирусная ситуация в стране стабилизируется

Эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. За прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 627 человек. В антилидеры по темпам распространения коронавируса выбился Алматы. Там днём ранее выявили более 200 положительных ПЦР-тестов. В 2,5 раза меньше в северном регионе. Сегодня с опасной инфекцией борются более 34 тысяч казахстанцев.

Около 14 % из них лечатся в инфекционных стационарах. Состояние 105 человек врачи оценивают как крайне тяжёлое. Без аппарата искусственной вентиляции не могут находиться 77 пациентов. По последним данным, наш регион и город Алматы, согласно матрице оценки эпидситуации, занимают «красную» зону . В «жёлтой» находятся Акмолинская, Костанайская и Павлодарская области. Оставшиеся регионы — в «зелёной» зоне.

Жанель Бисенбаева