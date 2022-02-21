Изменились условия проекта «Бизнес бастау»

Доказал свою эффективность на деле. За пять лет проект «Бастау бизнес» осуществил мечту сотни, а то и тысячи североказахстанцев. Обучиться азам предпринимательства, открыть собственное дело еще в прошлом году мог любой желающий. Такой возможностью в 2021-ом воспользовались более 900 человек, почти половина из них смогли реализовать своё дело благодаря гранту. С 2022-ого года условия изменились. Теперь под грантовое финансирование попадают лишь две категории казахстанцев.

Асель Самаратова, эксперт Палаты предпринимателей СКО:



— В этом году они направлены только на людей, относящихся к молодёжи до 29-ти лет, а также социально уязвимым слоям населения. 01.28 Остальная категория населения имеет право обучиться, но претендовать на грантовое финансирование они не могут.



Зато могут воспользоваться льготным кредитованием. Единственным неизменным условием остаётся сертификат об участии в проекте. В этом году в палате предпринимателей планируют обучить 750 североказахстанцев, 30 % из них — жители областного центра. Онлайн-занятия начнутся уже в следующем месяце. После обучения выпускники могут претендовать на микрофинансовую поддержку. Тем более возможности здесь с начала года гораздо расширились.

Тимур Искаков, юрист ТОО «Микрофинансовая организация «Атамекен Қызылжар»:



— С 1 января у нас увеличилась сумма кредитования. В этом году на город выделили 19,9 млн, сельскую местность — 7,9 млн. Все, кто желает получить кредит, обязательно должны быть выпускниками проекта, обратиться в филиалы районного центра. Там наши специалисты окажут квалифицированную помощь по сбору документов, разработке бизнес — планов.



Кредитуют под 6 % годовых. За пять месяцев такой возможностью воспользовались 40 североказахстанцев. Прокредитовались они на 180 млн тенге.

Жанель Бисенбаева